В Адыгее нашли тело второго унесенного течением реки туриста

Сотрудники МЧС обследовали несколько десятков километров территории

Утром 14 мая в поселком Тульском пешие группы спасателей МЧС нашли тело мужчины. По предварительной информации, это может быть один из пропавших туристов, которых смыло течением реки Белой.

- Тело обнаружили пешие группы спасателей МЧС 14 мая в 10:05 в поселке Тульском. Сейчас идут следственные мероприятия, - сообщили "КП"-Кубань" в экстренных службах региона.

Сейчас следствие подтвердило, что погибший мужчина - тот самый второй турист, которого унесло течением в реку белую. Идут активные поиски третьего.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что со дня несчастного случая, который произошел в районе Хаджохской теснины в адыгейском поселке Каменномостском, прошло уже более пяти суток. 11 мая спасатели нашли первое тело мужчины, по описанию схожего с пропавшим туристом.