Фото предоставлено пресс-службой университета

В Новороссийске презентовали книгу о воинах-малоземельцах. Их останки покоятся в братской могиле, расположенной на территории Государственного морского университета имени адмирала Федора Федоровича Ушакова.

Сборник получил название «Книга Памяти». Впервые о нем заговорили год назад – в Юбилей Великой Победы.

Тогда в университете была завершена реконструкция этой братской могилы и фамилии 2600 воинов-малоземельзев были высечены на мраморных плитах новой «Аллеи Победы». На открытие мемориала съехались родственники погибших солдат. С собой люди привозили письма с фронта, фотографии, документы из семейных архивов. Так появилась идея создания полноценного сборника о воинах.

- В течение года курсанты списывались и созванивались с родными погибших героев, выясняли, уточняли информацию. Где-то родственники могли много рассказать, но, к сожалению, в семье не осталось никаких документальных свидетельств о героях, поэтому работа выдалась непростая, и долго у нас не было возможности начать верстать книгу. А дальше возникла идея рассказать уже и о следующих поколениях, - наследниках героев-малоземельцев, – говорит Иван Сидоров, автор идеи, руководитель Центра патриотического воспитания ГМУ им. адм. Ф. Ф. Ушакова.

Во время сборах данных выяснилось что у студентки Марии Поберий прадедушка погиб на Малой земле, и он был похоронен в братской могиле на территории университета.

- За год мы по-настоящему подружились с родственниками Мелика Погосовича Мелконяна. Они даже приехали на презентацию книги всей дружной семьей, сразу три поколения, внуки, правнуки и уже праправнуки погибшего солдата, – добавляет Сидоров.

Более 70 лет Мелик Погосович числился пропавшим без вести. Найти его останки помог проект «Героический десант». Благодаря ему курсанты узнали место гибели воина и вышли на родственников стрелка.

- На 75-летие Великой Победы семья Мелконян впервые посетила могилу деда и прадеда, – резюмирует Сидоров. – Тогда же они отправили горсть новороссийской земли в Армению – на родину солдата.

В 2021 году на «Аллее Победы» были высажены деревья. Эта символичная акция совпала с презентацией сборника «Книга Памяти». На премьеру книги пришли все, кто принимал участие в создании книги. Это курсанты, участники молодежного литературно-патриотического клуба «Шхуна Ровесников», руководитель центра патриотического воспитания Ушаковки, художники, представители общественных организаций Новороссийска.

Отмечается, что сейчас презентовала только первая часть большого сборника. Пока создатели не прекращают работу над проектом. Они по-прежнему собирают информацию о воинах-малоземельцах, похороненных в братской могиле на территории вуза.

В первой части сборника рассказываются истории 12 бойцов, их семей и потомках, которые росли в мирное время. Новое издание книги намечено на 9 мая следующего года. Оно включит в себя рассказ о 42 воинах-малоземельцах.