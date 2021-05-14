В Ейске санитар психдиспансера до смерти избил больного

Ейский психдиспансер. Фото: Яндекс карты

Следствие установило, 29-летний бывший санитар «Ейского психоневрологического интерната» 27 марта 2020 года предложил своему 32-летнему подопечному выйти на прогулку, на что тот ответил отказом. Тогда мужчина ударил ногами больного в грудь и живот. Потерпевшего тут же госпитализировали, однако 31 марта он скончался из-за разрыва задней стенки мочевого пузыря.

Сотрудника психдиспансера уволили и наложили домашний арест, который действует до сих пор.

- Расследование закончено, уголовное дело отправили в суд, - сообщили «КП»-Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.