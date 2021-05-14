Депутаты ЗСК поддержали поправки в федеральный закон «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»

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В парламенте Кубани состоялась внеочередная 55-я сессия. Она прошла путем заочного голосования в форме опроса парламентариев.

Депутаты рассмотрели проект федерального закона «О внесении изменений в статью 33 Федерального закона «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации». В частности, вопрос применения пониженного тарифа страхового взноса для российских организаций сферы информационных технологий с учетом поправок, внесенных депутатами Государственной Думы, сенаторами Российской Федерации, которые направлены на реализацию Послания Президента России Федеральному Собранию. Это касается пособия беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, введения ежемесячного пособия на детей от 8 до 16 лет включительно и увеличения размера пособия по временной нетрудоспособности до 100% среднего заработка в случае ухода за ребенком в возрасте до 7 лет включительно вне зависимости от продолжительности страхового стажа.

Подсчет голосов показал, что депутаты ЗСК единогласно проголосовали за принятие документа.

По словам спикера кубанского парламента Юрия Бурлачко, документ направлен на законодательное обеспечение положений Послания Президента. В нём большое внимание было уделено мерам поддержки семей, материнства и детства в период преодоления последствий пандемии ковида.

- Об этом у нас шёл разговор на недавнем Совете законодателей Российской Федерации. Председатель Государственной Думы Вячеслав Викторович Володин поставил перед нами задачу: положения Послания должны быть реализованы оперативно и в полном объёме. С этой целью в сжатые сроки требуется внести необходимые корректировки в законодательство, принять соответствующие подзаконные акты. Помощь и социальная поддержка должны быть получены обозначенными категориями россиян как можно быстрее. И мы, региональные законодатели, готовы сделать все необходимое для успешного претворения в жизнь идей Послания, – прокомментировал принятие документа Юрий Бурлачко.