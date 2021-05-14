Инспектор Росрыболовства отправился в тюрьму на 7 лет за взятку дорогим джипом в Краснодаре

Первые три года преступник проведет в колонии строгого режима

Краснодарский краевой суд приговорил к семи годам заключения инспектора по Росрыболовству за крупную взятку. Известно, что сотрудник госструктуры в ноябре 2019 года на территории вокзала «Краснодар-2» получил джип Grand Cherokee от местного жителя. Такой щедрый презент вручили инспектору за бездействие при добыче водных биологических ресурсов в водохранилище.

- Свою вину в совершении инкриминируемого преступного деяния злоумышленник не признал, но следствие собрало достаточную доказательную базу для обвинительного приговора, - рассказали «КП»-Кубань» в пресс-службе Южного СУТ СК России.

Первые три года преступник проведет в колонии строгого режима.