Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество14 мая 2021 14:09

Инспектор Росрыболовства отправился в тюрьму на 7 лет за взятку дорогим джипом в Краснодаре

Машину он получил от подельника по незаконной добыче водных ресурсов
София ФОМЕНКО
КомментироватьОставить комментарий(0)
Первые три года преступник проведет в колонии строгого режима

Первые три года преступник проведет в колонии строгого режима

Краснодарский краевой суд приговорил к семи годам заключения инспектора по Росрыболовству за крупную взятку. Известно, что сотрудник госструктуры в ноябре 2019 года на территории вокзала «Краснодар-2» получил джип Grand Cherokee от местного жителя. Такой щедрый презент вручили инспектору за бездействие при добыче водных биологических ресурсов в водохранилище.

- Свою вину в совершении инкриминируемого преступного деяния злоумышленник не признал, но следствие собрало достаточную доказательную базу для обвинительного приговора, - рассказали «КП»-Кубань» в пресс-службе Южного СУТ СК России.

Первые три года преступник проведет в колонии строгого режима.