Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Криминалисты Кубани провели практическое занятие на полигоне в Сочи. Участвовали также эксперты УВД, Бюро СМЭ города Сочи и сотрудники ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю. Об этом рассказали в пресс-службе СУ СК РФ края.

Следователи-криминалисты продемонстрировали передвижную криминалистическую лабораторию, нелинейный локатор, источники экспертного света, ультрафиолетовые лампы, металлоискатели, магнитные подъемники, георадар, датчик радиоэлектронной обстановки, портативный анализатор взрывчатых веществ.

А сотрудниками ОМОН г. Сочи ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю в мишенной обстановке применено огнестрельное оружие произведен учебный подрыв.

Каждый участник смог самостоятельно применить криминалистическую технику на практике.

Итоги были подведены за круглым столом, где обсудили вопросы, возникающие при криминалистическом сопровождении расследования уголовных дел и дальнейшего межведомственного взаимодействия.