Фото: соцсети

В социальных сетях появилось видео пожара на стройке детского сада в Кореновске. Там горит 300 квадратных метров.

Пожар тушат 73 человека и 22 единицы техники, от МЧС 35 человек личного состава и 11 единиц техники.

По данным оперативного штаба Краснодарского края, здание еще не сдано в эксплуатацию.

- Площадь возгорания в здании строящегося детского сада в Кореновске составляет порядка 300 кв. метров, - сообщили в оперштабе. - На месте работают пожарные бригады. Проводится работа по локализации пожара. По предварительной информации, пострадавших нет.