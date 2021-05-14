Фото: sochi.ru.

Цветочные клумбы в Сочи обновляют к летнему сезону. Планируется посадить 380 тысяч сезонных цветов и порядка 11-ти тысяч многолетних. Об этом сообщили в пресс-службе курорта.

Виды цветов для существования в условиях курорта выбирают с учетом солнечного режима и многообразия существующих многолетних растений. Для продления декоративной привлекательности, используется до 30 видов однолетних цветов.

- Наряду с известными тагетисами, сальвией, агератумом будут высажены разные виды цинии, ангелогия, петхойя, хлорофитум, традесканция, гибискус, ирезине и многие другие цветы, - рассказала заместитель директора департамента по охране окружающей среды, лесопаркового, сельского хозяйства и промышленности администрации Сочи Елена Глебчук.

По 150 адресам города пройдет замена клумб, также высадят около пятисот деревьев и кустарников.

Работы по обновлению закончат до конца июня.