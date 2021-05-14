Фото: пресс-службе УВД города Сочи.

Полиция Сочи задержала приезжего с наркотиками. У 28-летнего мужчины из Мостовского района правоохранители обнаружили более 4 грамм мефедрона. Об этом сообщили в пресс-службе УВД города.

При досмотре автомобиля молодого человека, под ковролином сотрудники обнаружили и изъяли пять полимерных пакетов с вещество белого цвета. По результатам экспертизы, вещество является наркотиком, общей массой 4,23 грамма.

Установлено, что задержанный купил наркотики через Интернет для личного употребления.

В отношении приезжего возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.