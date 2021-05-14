Житель Новороссийска хотел стать капитаном судна за взятку в 140 тысяч рублей

Жителя Новороссийска осудили за попытку купить диплом капитана судна. По версии следствия, парень обратился к своему знакомому с просьбой помочь передать взятку. Подразумевалось, что мужчина из службы капитанов морских портов России поможет молодому специалисту пройти квалификацию за 140 тысяч рублей. В итоге студент отдал деньги, но успешно прошел все экзамены сам, взятка в руки к капитану не попалась. Ее забрали сотрудники краевого УФСБ.

- В судебном заседании подсудимый полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Рассмотрев материалы дела, суд признал его виновным и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно, со штрафом в размере десятикратной суммы взятки в сумме 1 400 000 рублей, - сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.

Приговор вступил в законную силу.