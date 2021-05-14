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Общество14 мая 2021 16:15

В Горячем Ключе открылся фельдшерско-акушерский пункт

Теперь около тысячи жителей станицы Черноморской смогут получать помощь медиков
София ФОМЕНКО
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В станице Черноморской вблизи Горячего Ключа открыли новый фельдшерско-акушерский пункт. Теперь около тысячи местных жителей смогут получить квалифицированную медицинскую помощь.

- Здание, в котором ранее находился ФАП, уже было старое и непригодное. Теперь в станице появилось новое и современное медицинское учреждение, в котором есть кабинеты приема пациентов и процедурные, а также имеется все необходимое оборудование, - написал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в своем тг-канале.

Вместе с новым зданием на сегодняшний день на территории Горячего Ключа действует 17 ФАПов и амбулаторий.