В Горячем Ключе открылся фельдшерско-акушерский пункт

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В станице Черноморской вблизи Горячего Ключа открыли новый фельдшерско-акушерский пункт. Теперь около тысячи местных жителей смогут получить квалифицированную медицинскую помощь.

- Здание, в котором ранее находился ФАП, уже было старое и непригодное. Теперь в станице появилось новое и современное медицинское учреждение, в котором есть кабинеты приема пациентов и процедурные, а также имеется все необходимое оборудование, - написал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в своем тг-канале.

Вместе с новым зданием на сегодняшний день на территории Горячего Ключа действует 17 ФАПов и амбулаторий.