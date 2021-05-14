В Геленджике спасатели сняли со скалы над водопадом мать с двумя детьми

Фото: instagram.com/kuban_spas

Женщина с двумя детьми приехала на отдых в Геленджик из Москвы. Туристы решили прогуляться к водопадам, но не рассчитали сил.

- Вечером 13 мая жительница столицы с двумя несовершеннолетними детьми забралась на крутые скальные склоны Плесецких водопадов, но спуститься отдыхающие самостоятельно не смогли. На помощь подоспели спасатели, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе «Кубань-Спас».

Спасатели нашли троих человек на опасном 8-метровом крутом склоне. Снимали мать с детьми со скалы специалисты отряда с помощью альпинистского снаряжения. Медицинская помощь туристам не потребовалась. Их довезли на служебной машине до населенного пункта.