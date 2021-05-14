Cбербанк совместно с партнерами принял участие в акции «Сад Памяти»

Фото предоставлено пресс-службой СберБанк

Новая аллея украсила зеленую зону вокруг детских образовательных учреждений в Юбилейном районе города.

- Краснодар – зеленый южный город и каждый год мы вместе с общественностью, с активными и неравнодушными горожанами высаживаем десятки тысяч деревьев, чтобы сделать город еще более красивым, комфортным и благоустроенным. Нынешней весной в рамках объединенной акции «Краснодар - 10 тысяч деревьев» и Всероссийского проекта «Сад памяти» зеленый наряд столицы Кубани пополнился 12,5 тыс. деревьев и кустарников. Отлично, что Сбербанк со своими партнерами продолжает это хорошее дело и в память о подвиге героев Великой Отечественной войны высаживает сегодня деревья в Юбилейном микрорайоне. Теперь главное – ухаживать за зелеными насаждениями, чтобы они прижились, росли, набирали силы и радовали горожан пышной зеленью, - сказал глава Краснодара Евгений Первышов.

Всего сотрудники Сбербанка и компаний-партнеров высадили 27 деревьев сорта катальпа бигнониевидная и дерен белый. На посадку у собравшихся ушло 30 минут.

- Ежегодно в рамках празднования годовщины победы в Великой Отечественной войне Сбербанк реализует социальные инициативы, направленные на помощь ветеранам и сохранение исторической памяти о войне. Вместе с этим мы культивируем любовь к природе и развиваем экологическое направление, в чем нас активно поддерживают наши клиенты. Сегодня мы вместе высадили деревья, каждое из которых – символ памяти и благодарность за великий подвиг. Благодарим Администрацию города Краснодар за организацию этого проекта, - отметила управляющий Сбербанка по Краснодарскому краю и республике Адыгея Татьяна Сергиенко.

Фото предоставлено пресс-службой СберБанк

Участники акции не понаслышке знают о необходимости развития экологического направления. По словам генерального директора ООО «Кубань-Папир» Кирилла Минина, будучи участником целлюлозно-промышленной сферы, компания с особым вниманием относится к задачам по сохранению «зелёных» природных ресурсов, бережному производству, сбору и переработке вторсырья. Он также выразил признательность инициаторам акции и всем, кто внёс свой вклад в сохранение памяти о великом подвиге советского народа.

- Память и уважение к тем, кто ценою героического подвига подарил нам мир, важно поддерживать не только на словах, но и делом. Поэтому компания Кубань-Папир совместно со своим партнёром, компанией ТЭП, с радостью приняла участие в этом достойном начинании. Памятная аллея – это и символ признательности героям Великой Отечественной войны, и замечательный, полезный элемент городской эко-среды, - подчеркнул Кирилл Минин.

Финансовый директор группы компаний "Феррони" Олег Князьков также отметил, что для компании акция «Сад памяти» крайне важна.

- Мы благодарим Сбербанк за приглашение принять участие в высадке деревьев. Наша компания всегда приобщается ко всем инициативам, посвященным героическим поступкам наших прадедов, дедов в период ВОВ.

В рамках акции по всей стране планируется высадить 27 млн деревьев в память о каждом из 27 млн погибших в годы Великой Отечественной войны.

Для участия в акции достаточно зайти на официальный сайт садпамяти2021.рф, выбрать свой регион и кликнуть на ближайшую точку высадки. Там можно узнать дату, время посадки и контакты для связи. Кроме того, на сайте есть возможность зарегистрироваться, посадить дерево на собственном участие, рассказать, кому оно будет посвящено, и получить электронный сертификат, который будет напоминать об этом событии.