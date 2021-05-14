В Горячем Ключе предприятие по ремонту дорог и озеленению похитило 1,5 млн бюджетных рублей

Расследование продолжается

Прокуратурой Горячего Ключа после проверки деятельности МБУ «ЦРЭС», это муниципальное предприятие по ремонту дорог и озеленению города, возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в местной прокуратуре.

- Сотрудники предприятия заключили 24 договора на аренду техники. При этом сумма, проходящая по документам, в несколько раз меньше той, которая перечислялась на счета предприятия. Также в ходе проверки подобные нарушения выявлены в заключение договоров по ремонту дорог и подсыпке гравия, - пояснили «КП»- Кубань» в ведомстве.

Известно, что еще махинации с бюджетными деньгами на предприятии проводились во время закупки топлива, а также прокуроры выявили «мертвых душ», которые фактически не работали, но получали зарплату.

Расследование дела продолжается. По предварительным данным, на предприятии за два года похитили свыше 1,5 млн бюджетных рублей.