На стенд Кубани на ПМЭФ-2021 потратят 48 миллионов рублей

В 2021 году форум пройдет со 2 по 5 июня Фото: Артем КИЛЬКИН

Департамент инвестиций Краснодарского края нашел подрядчика по созданию экспозиции для участия в Петербургском международном экономическом форуме в 2021 году. Такой компанией стало ООО «Четыре вида групп». Об этом сообщается на официальном сайте госзакупок.

Цена контракта – 48 миллионов рублей. Кроме победившего бренда, лот хотела забрать компания ООО «Турэксперт». Она предлагала исполнить контракт дешевле – за 36 миллионов рублей, однако качество победило экономию властей.