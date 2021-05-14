Скрин с видео: t.me/sochitypical

В Сочи устроили перестрелку на детской площадке. Перестрелка случилась в одном из жилых домов на улице Бакинской, Адлерского района Сочи. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях. Здесь прямо на детской площадке несколько мужчин устроили сначала словесную перепалку, а потом начали стрелять из автомата.

- Один из них забежал к соседу во двор, хотел спрятаться. Сосед чудом уцелел, пули летали во все стороны. Их задержали в своих домах., они живут возле детской площадки. Оба ранены, один имеет ранение в ногу, второй вроде ранение живота, - сообщает житель улицы.

Очевидцы вызвали полицию. Сотрудники МВД задержали двоих мужчин с огнестрельными ранениями.

Обстоятельства произошедшего сейчас выясняют сотрудники правоохранительных органов.