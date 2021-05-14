Фото: Пресс-служба Кавказского биосферного заповедника.

Редкую желтую магнолию посадили в Сочи. В дендропарке "Южные культуры" впервые высадили саженцы необычного сорта "Желтый фонарик". Об этом сообщили в пресс-службе Кавказского биосферного заповедника.

Специалисты отмечают, что найти на курорте этот вид крайне сложно. Возможно, это связано с капризностью растения.

- Длина цветка желтой магнолии достигает до 14-16 сантиметров. Будем наблюдать, я не сталкивался с таким сортом и гибридом. Судя по развития растения, оно хорошее, чистое, не больное, - рассказал ведущий дендролог парка Алексей Плотников.

По словам специалиста, саженец будет приживаться примерно год.