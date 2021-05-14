В детской школе искусств № 2 Краснодара откроют класс компьютерной графики

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

14 мая делегация чиновников – председатель заксобрания Юрий Бурлачко, глава города Евгений Первышов, председатель думы Вера Галушко и другие посетили детскую школу искусств №2 в станице Елизаветинской и обсудили перспективы ее развития.

Директор школы Галина Лесникова рассказала, что ее выпускники вот уже много лет поступают в ведущие творческие вузы Краснодара и Кубани, а главной задачей на сегодня является приобретение ноутбуков.

— Краевые депутаты в ближайшее время отработают запрос на необходимую технику, ведь развитие этого направления очень важно для выпускников школы. Они смогут затем поступить на профильные факультеты в ведущие вузы страны, - отметил Бурлачко.

ДШИ № 2 работает с 1979 года. Эта школа — один из лидеров дополнительного образования Краснодара. Сейчас на четырех отделениях учатся около 580 воспитанников.