Пожар на стройке детского сада в Кореновске локализовали

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

14 мая в 13:49 на стройке в детском саду города Кореновска по улице Медведева случился крупный пожар. Пожар начался на чердаке, а затем пламя распространилось на площади 800 квадратных метров.

Локализовать горение удалось спустя три часа.

- В 16:54 локализация открытого горения, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

На месте работали 99 сотрудников МЧС и 33 единицы техники от РСЧС, а также 58 человек и 21 машина от МЧС России.

Известно, что здание достаточно проблемное - у него ни раз менялся подрядчик, однако к сентябрю этого года его должны были сдать в работу. Жертв и пострадавших в пожаре нет. Все подробности случившегося читайте здесь.