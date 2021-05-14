Власти Анапы обратились в ФАС после роста цен в нескольких отелях курорта

Фото: instagram.com/admanapa

Мэр Анапы Василий Швец рассказал, что цены на отдых растут везде, но некоторые спекулируют. Властям приходится проводить разъяснительные работы с владельцами отелей и гостиниц, а в некоторых случаях обращаться в ФАС.

- Я бы не сказал, что сильно взлетели цены на отдых. Хотя некоторые и спекулируют. Когда закрыли Турцию, цены поползли вверх. Кого знаем, с кем можем – проводим разъяснительные беседы. Но мы же понимаем, что это право коммерческих организаций – самим выстраивать ценовую политику, - цитирует главу города «Коммерсант».

Мэр Анапы добавил, что после роста цен в нескольких отелях курорта специалисты администрации уже обратились в УФАС, чтобы реагировать совместными усилиями и давать оценку подобным действиям.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что Анапа вошла в список самых желанных городов для переезда у россиян.