На Кубани план по севу риса выполнили почти на 50%

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае идет активная посевная компания риса. План выполнен почти на 50%. Наибольшие площади под агрокультуру выделили в Славянском, Красноармейском и Калининском районах.

- В общем площадь сева культуры в этом году составит 117,7 тысяч гектаров. Аграрии традиционно используют семена отечественной селекции, - отметили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Отметим, что посев риса ежегодно спонсируется из федерального и краевого бюджетов. В этом году сумма господдержки составит более 200 миллионов рублей. Средства направят на организацию подачи и отвода воды, а также покупку элитных семян.