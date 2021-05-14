В парке «Краснодар» поставят телескоп для наблюдения за Луной и планетами

Фото: instagram.com/korshikov.andrey

В парке «Краснодар» 15 мая установят телескоп для наблюдения за Луной и планетами. Об этом сообщил астроном Андрей Коршинов на своей страничке в Instagram.

- 15 мая - День астрономии. Астрономический клуб «Вега» предлагает отметить его наблюдением в телескоп Луны. Так же попробуем увидеть Меркурий, Венеру и Марс. Кроме того, в этот день состоится яркий пролёт Международной космической станции, - написал в соцсетях организатор мероприятия.

Эксперт отметил, что в 19:30 можно понаблюдать за планетами, а в 21:30 – увидеть пролёт МКС. Во встрече может принять участие любой желающий. Но для этого нужно обязательно отметиться в комментариях под постом автора.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в парке Галицкого начинается сезон йоги. Первое занятие пройдет 15 мая.