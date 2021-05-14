В Сочи на набережной реки Мацесты до конца года построят новые парковки

Фото: sochi.ru

Дополнительные парковки появятся на набережной реки Мацесты. Здесь планируется реконструкция зоны. «Карманы» создадут для удобства горожан и гостей курорта.

– Парковочные площадки будут размещены на участке, который примыкает к территории, подлежащей благоустройству в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Их общая площадь составит более полутора тысяч квадратных метров, – рассказал заместитель директора департамента строительства администрации города Баграт Еремян.

В мэрии добавили, что парковки оборудуют до конца года. Сейчас там рабочие приступили к земляным работам.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в Сочи открыли муниципальный центр управления. Теперь ситуацию на курорте будут отслеживать круглосуточно.