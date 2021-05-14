В Краснодаре 15 мая откроются шесть ярмарок выходного дня

Они будут работать с 8:00 до 15:00

15 мая в Краснодаре откроют шесть ярмарок выходного дня в разных микрорайонах города. Они будут работать с 8:00 до 15:00 по следующим адресам: улица Думенко,13, улица имени Захарова (около дома номер 23), улица имени Героя Яцкова (вблизи дома номер 11), улица Одесская (вблизи дома номер 48), улица Бургасская (около дома номер 31) и на улице Восточно-Кругликовской (около дома номер 26).

На каждой ярмарке организаторы обеспечивают соблюдение санитарных норм и осуществляют мониторинг правил торговли.