Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Еще
Радио
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество14 мая 2021 18:42

В Мостовском районе полицейские нашли марихуану в пчелином улье

Наркотическое улье изъяли у 52-летнего местного жителя
София ФОМЕНКО
КомментироватьОставить комментарий(0)
Задержанному грозит до десяти лет лишения свободы

Задержанному грозит до десяти лет лишения свободы

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сотрудники полиции Мостовского района получили информацию, что 52-летний местный житель может быть причастен к незаконному хранению наркотиков. Началась проверка, сведения подтвердились.

- В результате осмотра в кармане куртки мужчины, а также в пчелином улье, находящемся на территории домовладения, правоохранители обнаружили и изъяли полимерные пакеты с растительной массой зеленого цвета, - рассказали «КП»-Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Экспертиза показала, что изъятое вещество – это марихуана весом 155 граммов. Мужчину арестовали и завели уголовное дело, ему грозит лишение свободы до десяти лет.