Последние новости на 16 марта 2021: в Новороссийске снесли театр, чтобы построить бетонную коробку

В Новороссийске снесли театр. Фото: Сергей Стряпухин

Последние новости на 14 мая 2021. В Новороссийске снесли театр, чтобы построить бетонную коробку. Местные жители бьют тревогу – они просят зеленую зону.

В эти дни Крымский мост отмечает очередную годовщину запуска движения по автомобильному мосту. 15 мая 2018 года по нему впервые проехал президент России, а 16 числа пустили все остальные машины. В первый день открытия автодорожной части по Крымскому мосту проехало более 20 тысяч авто.

В Анапе дельфины вызвали восторг представлением на берегу моря. Млекопитающие резвились прямо у самого берега.