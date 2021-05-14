Рэпер Влади приедет в Геленджик на соревнования по триатлону

Старт будет дан после приземления всех самолётов и заката солнца

20-22 мая город-курорт Геленджик впервые примет соревнования по триатлону IRONSTAR, тем самым подхватывая эстафетную палочку от Сочи и продолжая традицию открытия сезона на юге России.

Это будет одно из самых ожидаемых событий в любительском триатлоне в новом сезоне. В нём примут участие известные спортсмены, звезды шоу-бизнеса, представители исполнительной власти, среди которых министр физической культуры и спорта Краснодарского края Алексей Чернов, глава Удмуртской Республики Александр Бречалов, а также продюсер и шоумен Арташес Саркисян, рэпер Влади, трёхкратный серебряный призёр Олимпийских игр по лыжным гонкам Максим Вылегжанин, чемпионка России по плаванию на открытой воде Анастасия Крапивина.

- Геленджик по праву соперничает за звание одного из главных мест черноморского побережья, активно обновляя инфраструктуру и привлекая всё больше внимания туристов и любителей активного отдыха. Соревнования пройдут на дистанциях Sprint и 113 в потрясающем месте, где начинается система Кавказских гор. Кроме того, в рамках триатлонного уикенда пройдут заплывы на открытой воде Swimstar one mile и Swimstar double mile, женский турнир Ironlady, детский забег Starkids, - рассказали "КП"-Кубань" в пресс-службе МФКС Кубани.

Особенностью старта станет ночная гонка Bikestar на дистанции 15 км, которая пройдёт в аэропорту Геленджика накануне соревнований по триатлону. Старт будет дан после приземления всех самолётов и заката солнца. Участников ждёт комфортный трек с потрясающими видами, уникальными медалями и баллами в рейтинге IRONSTAR для финишеров.