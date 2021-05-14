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Общество14 мая 2021 19:11

В Краснодар вертолет санавиации доставил пострадавшую при пожаре девочку из Севастополя

За жизнь ребенка борются врачи Краснодарского ожогового центра имени Очаповского
Инна БОРИСОВА
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Врачи Краснодарского ожогового центра имени Очаповского борются за жизнь ребенка из Севастополя

Врачи Краснодарского ожогового центра имени Очаповского борются за жизнь ребенка из Севастополя

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Краснодарский ожоговый центр имени Очаповского борт санитарной авиации доставил десятилетнюю девочку, пострадавшую при пожаре в Севастополе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.

- Ребенок пострадал в результате пожара в частном доме. Девочку направили бортом санитарной авиации в краснодарский ожоговый центр имени Очаповского, - говорится в сообщении.

В результате трагедии, которая случилась в садоводческом товариществе "Черноморец", погиб ребенок.

Еще один ребенок - десятилетняя девочка - получил 85% ожогов тела. После телемедицинских консультаций севастопольских медиков с коллегами из Краснодара было принято решение перевезти ребенка в ожоговый центр имени Очаповского.

- В данный момент врачи ожогового центра в краевом центре борются за жизнь девочки, - оповестили в правительстве Севастополя.