В Краснодар вертолет санавиации доставил пострадавшую при пожаре девочку из Севастополя

Врачи Краснодарского ожогового центра имени Очаповского борются за жизнь ребенка из Севастополя Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Краснодарский ожоговый центр имени Очаповского борт санитарной авиации доставил десятилетнюю девочку, пострадавшую при пожаре в Севастополе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Севастополя.

- Ребенок пострадал в результате пожара в частном доме. Девочку направили бортом санитарной авиации в краснодарский ожоговый центр имени Очаповского, - говорится в сообщении.

В результате трагедии, которая случилась в садоводческом товариществе "Черноморец", погиб ребенок.

Еще один ребенок - десятилетняя девочка - получил 85% ожогов тела. После телемедицинских консультаций севастопольских медиков с коллегами из Краснодара было принято решение перевезти ребенка в ожоговый центр имени Очаповского.

- В данный момент врачи ожогового центра в краевом центре борются за жизнь девочки, - оповестили в правительстве Севастополя.