Инициатива ЕР о компенсации за детский отдых вступила в силу

За отдых в детском лагере вернут часть денег Фото: Олег УКЛАДОВ

Инициированная “Единой Россией” мера поддержки, касающаяся возврата половины стоимости путевок в детские лагеря, начинает действовать по всей стране. В 2021 году ей смогут воспользоваться порядка 400 тысяч человек. На эти цели правительство выделило пять миллиардов рублей.

Как пишет nashgorod.ru, поддержанная российским президентом программа ЕР о возврате 50% стоимости путевок сейчас находится на заключительной стадии согласования.

Координатор партпроекта «Крепкая семья» Ольга Окунева отметила, что в партии следят за тем, чтобы инициатива заработала до начала активного туристического сезона. Также, по ее словам, базы отдыха должны внести изменения в документы, чтобы принять участие в программе.

Глава движения «Совет матерей России», эксперт ОНФ Татьяна Буцкая заявила о востребованности данной программы. Она считает, что, кроме денежной помощи, родители получат рекомендации от государства о том, какие лагеря проверены и наиболее безопасны.

Напомним, Владимир Путин поручил организовать данную программу к 15 мая. Как сообщает сайт партии “Единая Россия”, с ее помощью родители смогут отправить детей на долгожданный отдых после коронавирусных ограничений.