Центр военно-патриотического воспитания «Авангард» откроют на Кубани в 2022 году

В Краснодарском крае появится свой центр военно-патриотического воспитания молодежи Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Краснодарском крае появится свой центр военно-патриотического воспитания молодежи. Его откроют осенью 2022 года в Динском районе.

- В стране уже открыто 27 центров. В этом году планируем открыть еще 36 центров «Авангард», – сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым.

Центр «Патриот» займет площадь в 145 гектаров. В его состав войдут учебные классы, тир, музей военной техники, комплекс воздушно-десантной подготовки, спорткомплекс.

Губернатор отметил, что в центре учащиеся научатся стрелять, прыгать с парашютом, проходить полосы препятствий и изучат современную военную технику.