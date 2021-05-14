Жителей Краснодара попросили не посещать шесть городских парков из-за вредителей

В Краснодаре с 17 по 21 мая будет проходить обработка парковых территорий города от вредителей Фото: Михаил ПАТЛИС

Жителей и гостей Краснодара попросили не посещать городские паркие из-за обработки зеленых зон от вредителей. Такое предупреждение разослала мэрия города.

- Дело в том, что с 17 по 21 мая будет проходить обработка парковых территорий города от вредителей, - уточнили в мэрии.

Посетителей просят воздержаться от посещения парков до 6 утра и после 22 часов.

Обработка от паразитов пройдет в Чистяковской Роще, парке им. 30-летия Победы на Затоне, Городском Саду, Рождественском парке, парке «Старая Кубань».