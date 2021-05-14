Главный коллектор Краснодара введен в строй после ремонта

В Краснодаре специалисты «Росводоканал Краснодар» завершили работы по замене 115-метрового железобетонного трубопровода, который, по сути, обеспечивает прием и прохождение сточных вод со всего краевого центра. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Работы велись на глубине 5 метров.

Труба проходит по улице Энгельса — от ул. им. Головатого до ул. им. Калинина.

- Этот объект городской коммунальной инфраструктуры обеспечивает прием и прохождение сточных вод со всего Краснодара, - акцентировали в «Росводоканале Краснодар».

Трубы заменили на пластиковые диаметром 2 м. Их срок эксплуатации - 50 лет.

Пока что по ул. Головатого до Калинина ограничено транспорта.