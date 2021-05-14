На родине мэтра Виктора Захарченко построят современный стадион

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В станице Дядьковской Кореновского района создадут современный стадион. Такое обещание дал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев во время визита в Кореновский район в честь 60-летия творческой деятельности руководителя Кубанского казачьего хора Виктора Захарченко.

Дело в том, что единственным местом для физических упражнений в станице до сих пор является местный стадион. Он был создан 50 лет назад.

- Для меня этот стадион – очень дорогое место. Сейчас наши дети и внуки тренируются уже совсем в других условиях, но, конечно, станице нужен хороший, обновленный стадион, – сказал Виктор Захарченко.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев дал поручение рассмотреть возможность создания на этом месте современного стадиона.

Ранее "КП" - Кубань" писала о том, что на Кубани открыли бюст руководителю Кубанского казачьего хора Виктору Захарченко. Он установлен на родине знаменитого композитора в станице Дядьковской.