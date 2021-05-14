Две тысячи жителей Кубани решили обучаться в школе стартапов «Бизнес молодых»

на Кубани бесплатное обучение в школе стартапов «Бизнес молодых» пройдут молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Около двух тысяч жителей Краснодарского края подали заявки на обучение в государственной школе стартапов «Бизнес молодых» от 18 до 35 лет, сообщает пресс-служба администрации края.
- Тех, кто успешно пройдет дистанционный этап, пригласят в очные группы, - уточнили в пресс-службе региональной администрации.
Пока что бизнесмены отрабатывают презентацию своего проекта, формируют финансовую и бизнес-модель.
Наиболее достойных выберет специальная комиссия.