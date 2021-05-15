Узнали, где будут отключения света в Сочи 15 мая 2021 Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Отключения света в Сочи 15 мая 2021 случится сразу в нескольких округах. Вот уже несколько недель здесь кипит активная работа на ключевых коммуникациях и сетях. Во время восстановительных работ на линии специалисты вынуждены частично прекращать подачу электроэнергии в дома местных жителей. Сразу отметим, что касается это не всего курортного города, а только нескольких улиц. «КП» – Кубань узнала, где будут отключения света в Сочи 15 мая 2021.

В Адлерском районе на Ленина (частично), Просвещения, Чкалова и переулке Прибрежный. Здесь частично будет приостановлена подача электричества в промежутке с пяти утра и до восьми вечера.

В Хостинском районе с восьми утра и до пяти вечера света может не быть на улице Транспортная (частично).

В Центральном районе Сочи электричество выключат в промежутке между 08:00 и 17:00 на улицах Первомайская 1-18 и Войкова 38, 38а.