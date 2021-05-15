Температура воды в Черном море 15 мая 2021: купаться пока рано

Фото: Юлия БАРАНОВА.

В Краснодарском крае последние несколько дней заметное потепление воздуха, по всему краю установилась теплая погода. Синоптики обещают солнце в течение всей недели. Поэтому температура воды тоже будет увеличиваться. Однако, пока температура воды в Черном море 15 мая 2021 низкая - морская вода для купания еще не успела прогреться. Все, кто планировал открыть купальный сезон в мае, пока придется отложить свои заплывы.

По данным «КП» - Кубань», водные термометры в Анапе показывают 13,5 градуса, в Новороссийске отметки чуть выше - 13,8 градуса. А в Геленджике море намного теплее - 14,5 градусов.

А самое теплое море сейчас в Туапсе, там вода прогрелась до 14,8 градуса. В Адлере и Сочи море прогрелось до 13,9 градуса. Незначительно выше температура морской воды зарегистрирована в Джубге – 14,4.

Иногда туристы забывают, что в Краснодарском крае есть не только Черное море. Берега южного региона омывает еще и Азовское. Сейчас, оно как раз чуть теплее. Как удалось узнать «КП» - Кубань», в Приморско-Ахтарске вода прогрелась до 16,4 градуса. Чуть прохладнее море в Голубицкой - 14,3 градуса.