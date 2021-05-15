Фото: ГУ МЧС по краю.

В Армавире ночью произошел пожар на маслозаводе. Горело не эксплуатируемое помещение. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В 22.07 спасателям поступила заявка о горении одноэтажного не используемого здания площадью 50 м2.

- К тушению пожара привлечены 11 человек личного состава и 3 ед. техники, - сообщает ГУ МЧС по краю.

Спустя 20 минут пожарным удалось ликвидировать пламя. По предварительным данным пострадавших в результате возгорания нет.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, в Армавире пожарные тушат горящий склад на площади в 700 квадратных метров.