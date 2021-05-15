Фото: Виталий КАРНАУХ

В Сочи загорелась сухая трава. Угрозы распространения огня к жилым домам пока нет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Вчера, 14 мая 2021 года в 19.30 в единую диспетчерскую службу курорта поступила информация о возгорании полосы сухой травы на ул. Мира в Адлерском районе.

Горение произошло на полосе длиной 150 м, шириной 1 м.

- К тушению были привлечены 10 человек личного состава и 3 ед. техники 10-го Пожарно-спасательного отряда МЧС России, - сообщает ведомство.

По словам сотрудников, угрозы распространения огня к жилым домам нет.