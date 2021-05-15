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Митрополит Григорий провел встречу с молодежью Кубани. Это был первый разговор подростков и главы епархии. Об этом сообщили в администрации Краснодарского края.

Главный вопрос, который обсуждали на встрече был о православном блоггерстве. Глава Екатеринодарской и Кубанской митрополии уверен, что потоку агрессивной информации в сети и соблазнам 21 века нужен противовес.

- Сегодня мы видели порядка 150 ребят. На встречу пришли те, кто хотел ознакомиться именно с тем вектором, который запланировал владыка Григорий. Мы видим активность, сегодня ребята интересуются православием. Я считаю, мы на правильном пути, - рассказал заместитель министра образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края Сергей Урайкин.

Также Митрополит Григорий отметил, что необходимо помнить об ответственности за каждое сказанное слово.