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Схему избирательных округов утвердили в Сириусе. По принятому решению на заседании членов территориальной избирательной комиссии федеральной территории «Сириус» будет три многомандатных округа, а представлять их будут 9 депутатов. Об этом сообщает пресс-служба Фонда "Талант и успех".

- С учетом того, что на прямых выборах избираются девять членов федеральной территории «Сириус», нами принято решение об образовании трех многомандатных избирательных округов, в каждом будет распределено три мандата, - рассказала председатель ТИК федеральной территории «Сириус» Наталья Фатеева.

Избирательные округа примерно равны по численности населения. Сейчас на федеральной территории зарегистрировано 9 259 избирателей.

Выдвинуться кандидаты смогу в порядке самовыдвижения и политическими партиями.

Решение о назначении выборов членов Совета федеральной территории будет проходить с 10 по 20 июня 2021 года. Со дня опубликования официального решения начнется избирательная кампания.

19 сентября пройдут выборы членов Совета и депутатов Государственной Думы РФ. Согласно Федеральному закону в него войдут 17 человек. 9 членов Совета избираются в ходе голосования жителями, 3 - назначаются Президентом Российской Федерации, 3 - Правительством Российской Федерации, еще 1 - назначается губернатором Краснодарского края.