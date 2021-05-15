Фото: Администрация и городская Дума Краснодара

В Краснодаре спасли подростка из реки. Ребенок хотел достать улетевший мяч и не смог выбраться обратно. Об этом рассказали в краевой администрации.

Как рассказали в ведомстве, молодые люди играли в мяч на берегу реки и случайно уронили его в воду. Один подросток решил за ним спуститься на веревке в реку. В холодной воде у него случилась судорога.

Друзья с берега вызвали спасателей, которые прибыли через шесть минут и вытащили пострадавшего. Парня переодели в сухую одежду, напоили горячим чаем и передали его отцу. От медицинской помощи семья отказалась.

- Купаться или окунаться в реку Кубань не стоит не только из-за холодной воды, но и из-за опасных течений, которые могут стать причиной гибели людей, - предупреждает Служба спасения Краснодарского края.