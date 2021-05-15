Фото: пресс-служба Общественного совета по развитию такси.

Лучшего водителя такси России выбрали в Сочи. Федеральный этап III Всероссийского конкурса водительского мастерства завершился в пятницу на олимпийском стадионе "Фишт". Об этом рассказали в пресс-службе Общественного совета по развитию такси.

Конкурсанты приехали из 27 регионов РФ. Лучшим в стране признан представитель Ленинградской области Алексей Стебо.

Всероссийский конкурс проводится ежегодно с 2018 года, а в 2020 году из-за угрозы распространения коронавируса провели только региональные этапы, финал был отложен на весну 2021 года.

Призовой фонд в этом году составил 300 тыс. рублей. Второе место занял представитель Омской области Борислав Киреев, третье место - Луиза Бадреева из Татарстана.

Конкурс проводился в два этапа: региональный и федеральный. Федеральный проводится в три тура, где оцениваются знания законов о такси в РФ, соревнование на время по скоростному маневрированию и творческий конкурс с презентацией своего региона.

К участию допускаются действующие водители в таксопарках или индивидуальные предприниматели, имеющие разрешение на осуществление перевозок пассажиров и багажа.