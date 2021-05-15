Фото: sochi.ru.

В Международный день семьи Алексей Копайгородский поздравил сочинскую пару с юбилеем. Супруги сегодня отмечают «золотую» свадьбу. Об этом сообщили в пресс-службе курорта. Заслуженный артист Кубани Александр Сосунов и педагог детской музыкальной школы Оксана Лалетина вместе уже 50 лет.

- Поздравляю вас и выражаю искреннюю благодарность за сохранение семейных традиций. Ваш крепкий союз является образцом супружеского счастья и верности. Пусть в вашей семье всегда царит единство и взаимопонимание, мудрость и терпение, забота и уважение. Ваш пример должен стать ориентиром для нынешних молодоженов, - подчеркнул глава города Алексей Копайгородский.

У пары большая творческая семья. Сын Дмитрий - пианист, а дочь Василиса - актриса, ведущая, продюсер и арт-директор. Внук Алексей также получает музыкальное образование.

По словам супругов, секрет их семейного счастья - уважение друг к другу и взаимопонимание, которое спасает даже в самых непростых ситуациях.

А на днях Александр Сосунов отметил 40-летний юбилей работы в Сочинской филармонии.