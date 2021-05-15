Скрин с видео: t.me/chpkrasnodara

В Краснодаре перевернулись два автомобиля. Авария произошла на перекрестке, есть пострадавшие. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по Краснодару.

Сегодня, 15 мая рано утром на пересечении улиц Кузнечной и Костылева столкнулись Renault и «Лада».

- В 6:15 на пересечении улиц Костылева и Кузнечной произошло столкновение двух автомобилей. В больницу доставлены два пассажира иномарки, - говорится в сообщении ведомства.

По словам сотрудников полиции, оба водителя заявили, что ехали на зеленый свет. Сейчас по факту ДТП в полиции начали административное расследование.