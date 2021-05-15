Фото: admkrai.krasnodar.ru

На Кубани за сутки подтвердили 94 новых случая заболевания коронавирусом. Возраст пациентов от 11 месяцев до 91 года. Об этом рассказали в Оперативном штабе региона.

Среди заболевших 43 мужчины, 51 женщина и 5 детей. В Краснодаре новых 18 случаев, в Сочи - 10, в Динском районе - 7. В Белореченском и Тихорецком районах - по 6 человек. В Анапе, Кореновском, Выселковском, Кавказском, Красноармейском районах – по 4 пациента. По 3 случая в Калининском, Тимашевском, Гулькевичском, Крымском районах, по 2 – в Геленджике, Приморско-Ахтарском, Тбилисском районах. В Горячем Ключе, Абинском, Брюховецком, Кущевском, Ленинградском, Северском, Славянском, Новокубанском, Павловском районах – по 1 заболевшему.

С начала пандемии в крае заболевание подтвердилось у 46928 человек. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения - 825,6.

Сейчас уже выздоровели 41659 пациентов. За последние сутки 129. Сейчас 55 заболевших находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, 2 пациента на ЭКМО. 2844 человека скончались от болезни .

В стационарах на данный момент получают лечение1033 жителя, на дому - 1392. За весь период в медучреждения края с подозрением на COVID-19 обратились 232290 человек.

Лаборатории по всему региону провели 3019975 исследований, в том числе 9159 - за последние сутки.