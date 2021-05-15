Фото: Администрация и городская Дума Краснодара

В Краснодаре появится новая зеленая зона. Она будет располагаться на участке по ул. Зиповской в районе Чистяковской рощи. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

Сегодня утром, 15 мая здесь провели субботник с активистами и главой Краснодара Евгением Первышовым.

- Огромные слова благодарности жителям района, которые приняли активное участие в наведении санитарного порядка. В дальнейшем планируем этот участок благоустроить. Так как он относится к особо охраняемой природной территории. Хочу акцентировать, что мы сохранили эту территорию, чтобы использовать ее исключительно в интересах горожан. Никакой застройки здесь не будет и не может быть, потому что участок входит в зону ООПТ, - отметил Евгений Первышов.

По его словам, планы по дальнейшему благоустройству территории будут обсуждаться вместе с жителями района. Планируется для удобства горожан сделать дорожки и уличное освещение.