Фото: Пресс-служба Фонда «Талант и успех».

В лицее Сириуса стартовал приём заявок в математические классы. В новом учебном сезоне запускают классы с 7-го по 9-й с углублённым изучением математики, физики и информатики. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда «Талант и успех».

Планируется открыть три математических класса по 20-25 человек, по одному на каждой параллели. Дети будут учиться в новом здании лицея на Воскресенской.

Согласно утвержденному учебному плану в неделю 10 часов будет отведено математике, 4 часа - физике и до 4 часов - программированию. Будут еще дополнительные курсы: «Олимпиадная математика», «Решение математических задач», «Теория вероятностей и математическая статистика».

Отбор пройдёт на конкурсной основе, так как обучение бесплатное. Заявки принимаются до 30 мая, список требований смотрите по ссылке.