Фото: Пресс-служба Администрации Краснодара

В Краснодаре проходит турнир по пляжному волейболу. На соревнование съехались спортсмены со всего региона. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

Пятый юбилейный турнир по пляжному волейболу открылся в сегодня 15 мая в парке «Солнечный остров». В этом году он посвящен 35-летию катастрофы на Чернобыльской АЭС.

- Это традиционные соревнования, направленные не только на развитие спорта и здорового образа жизни, но и патриотическое воспитание юных горожан, - рассказал председатель Федерации волейбола Краснодара Виктор Павлов.

В этом году участвуют 92 команды со всего Краснодарского края.

На открытии присутствовали председатель Союза «Чернобыль» Краснодарского края Валерий Коваленко, председатель союза «Чернобыль» города Краснодара Юрий Гульник, помощник почётного консула Республики Беларусь в Краснодарском крае, участник боевых действий Роман Соколовский.

Соревнования одновременно идут на пяти площадках в пяти возрастных категориях: дети 11–12 лет, 13–14 лет, 15–16 лет, взрослые мужчины и женщины.

Турнир будет проходить 15 и 16 мая.