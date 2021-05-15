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Уголовное дело заведено по факту пожара в строящемся детском саду в Кореновске. Материалы направлены в полицию для проведения дальнейшего расследования. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

- Дознаватели МЧС возбудили уголовное дело по статье 168 УК РФ «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности», - рассказали в пресс-службе.

Прокуратура изъяла материал дела и направила их в полицию для дальнейшего расследования

Напомним, здание детского сада, который планировалось открыть уже 1 сентября этого года, вспыхнуло в обед 14 мая. Огонь охватил кровлю, также возгорание тушили в подвале. Языки пламени распространялись очень быстро, справиться с ними оказалось задачей не из простых. Пожарными было подано восемь пожарных стволов.

В прокуратуре края рассказали, что площадь комплекса составляет 12 тысяч квадратных метров, из них огнем уничтожено 800. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Последствия пожара в строящемся детском саду сняли на видео с беспилотника.