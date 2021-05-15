По числу заболевших лидирует Краснодар Фото: Юлия БАРАНОВА

Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае увеличилось на 94. Среди заболевших - пятеро детей до 18 лет.

По числу заболевших лидирует Краснодар, где выявили 18 случаев заболевания, в Сочи – 10. Тройку лидеров замыкает Динской район, здесь выявлено 7 случаев ковида.

В Белореченском и Тихорецком районах заболели по 6 человек. По 4 новых пациента в Анапе, Кореновском, Выселковском, Кавказском, Красноармейском районах. По 3 случая выявлено в Калининском, Тимашевском, Гулькевичском, Крымском районах, по 2 – в Геленджике, Приморско-Ахтарском, Тбилисском районах. По одному человеку заразились в Горячем Ключе, Абинском, Брюховецком, Кущевском, Ленинградском, Северском, Славянском, Новокубанском, Павловском районах, - сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.